«Адмирал» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Адмирал» — «Амур».



Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.55.



«Никто в нашей КХЛ не играет друг с другом столь же часто, как «Адмирал» и «Амур». Связано это, конечно же, с тем, что оба этих клуба находятся слишком далеко от всех остальных. Причём ведь между ними такое расстояние, которое покрывает всю Западную конференцию, как бык овцу. Но для дальневосточников 600 километров – не расстояние.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Другое дело, что во всём должно быть чувство меры, а оно составителям календаря иногда отказывает. И мы получаем в отдельно взятом декабре 2022 года шесть междусобойчиков этих славных команд. Видимо, для того, чтобы их начало тошнить друг от друга.



Первый из этих шести матчей пройдёт во Владивостоке. Тут, казалось бы, всё на стороне «Адмирала». И узкая площадка, и безумная поддержка трибун, и 62,2 процента набранных в сезоне очков, а дома их набирается ещё больше – 69,4 процента. У «Амура» в сезоне 48,6 процента очков, и на выезде этот показатель падает до 32,4 процента.



Статистика личных встреч у этих соперников достаточно интересная. С одной стороны, налицо полуторное преимущество «Адмирала» по количеству побед. С другой – в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ во Владивостоке, абсолютная ничья – пять против пяти.



Наконец, «Адмирал» отдыхал на двое суток больше «Амура» и при этом ему не пришлось никуда ездить.



Учитывая всё вышеизложенное, предположу «конкретную зарубу» с тоталом, не превышающим 7.5. По итогам этой битвы «Адмирал» любым способом окажется победителем», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 11.00.



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