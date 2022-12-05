Япония — Хорватия: фрибет 2000 рублей к матчу 1/8 финала ЧМ-2022
Поделиться
5 декабря пройдёт матч 1/8 финала ЧМ-2022 Япония — Хорватия. Начало — в 18:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
Реклама
Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»
18+
Комментарии
- 5 декабря 2022
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:30
-
06:45
-
06:15
-
05:30
-
04:30
-
03:30
-
01:00
-
00:06
- 4 декабря 2022
-
22:45
-
22:00
-
21:45
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:35
-
20:15
-
20:01
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
Партнерский контент