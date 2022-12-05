«Адмирал» — «Амур»: ставка Германа Титова на игру КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Амур».
Ставка: победа «Адмирала» в основное время за 1.95.
«Обе команды живут в дальневосточном часовом поясе уже почти две недели. Значит, проблемы с акклиматизацией не грозят ни тем, ни другим. В первую очередь, это повлияет на результативность. В матче будет заброшено максимум четыре шайбы. «Адмирал» и на дальних выездах умудряется по одной-две шайбы пропускать от звёздных соперников. А уж дома, да в свежем состоянии, хозяева без проблем засушат безыскусный «Амур».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Команда из Владивостока несколько сильнее в таких важных вещах, как тренерская работа и самоотдача игроков. Не сомневаюсь, что она выиграет дальневосточное дерби. «Амур» не впечатляет, за предыдущий месяц хабаровчане побеждали только соперников из подвала Восточной конференции. Против «Адмирала» шансов у них нет», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 11.00.
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