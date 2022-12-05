Япония — Хорватия: прогноз Эммануэля Адебайора на игру 1/8 финала ЧМ-2022

Тоголезский футболист, прославившийся выступлениями за лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», Эммануэль Адебайор дал прогноз на матч группового этапа ЧМ-2022 Япония — Хорватия.



Ставка: победа Хорватии за 2.04.



«Японцы сумели совершить камбэк и обыграли Испанию 2:1, тем самым завоевав первое место в группе E. Какая это была классная игра! Японцы — молодцы. Они полностью заслужили выход в 1/8, приложив все усилия для победы как над испанцами, так и немцами.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Хорватия заняла второе место в группе F, сыграв 0:0 с бельгийцами в последнем матче группового этапа. Команда Луки Модрича находится в отличной форме и полностью заслужила попадание в плей-офф.



Почему Хорватия — фаворит? У них хорошая команда, они уже показали, на что способны: капитан Модрич и ветераны сборной знают, как обращаться с мячом, и умеют подержать его, когда это нужно. Каковы шансы Японии? Это очень сплочённая команда, они играют очень неплохо, делая ставку на прострелы с обоих флангов. Мой прогноз на матч: победа Хорватии», — сказал Адебайор.



Экспресс с коэффициентом 11.00.



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