Япония — Хорватия: прогноз Василия Уткина на игру плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор, ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Япония — Хорватия.
Ставка: гол Японии во втором тайме за 2.20.
«Сборная Японии на групповом этапе подходила к матчам с Германией и Испанией в статусе аутсайдера. Возможно, именно из-за этого две европейские топ-сборные расслабились после забитого мяча. В обоих случаях «самураи» этим воспользовались, после перерыва забили по два мяча и одержали волевые победы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Хорватия на ЧМ-2022 в Катаре крайне мало пропускает, однако и Япония слаженно действует в обороне. Мне кажется, что развязка матча произойдёт во втором тайме, в котором японцы обычно преображаются. Жду гола японцев во втором тайме», — сказал Уткин.
Экспресс с коэффициентом 11.00.
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