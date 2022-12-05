Япония — Хорватия: ставка Виктора Гусева на матч 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Хорватия.



Ставка: ничья за 3.40.



«Японцы победили и Германию, и Испанию, но проиграли Коста-Рике. Испанцев они победили, владея мячом только 17% игрового времени. Это рекорд. Япония одержала две победы, проиграв первый тайм. Хорваты дважды сыграли по 0:0, но выручила победа над Канадой со счётом 4:1. В этом матче мы и увидели элементы той самой Хорватии, которая взяла серебро на прошлом турнире. Ход турнира показал, что у них сильный центр поля, а Модрич в хорошей форме. При всех хороших словах о Японии это не такой соперник, как могла быть Франция или Англия.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В сборной Японии восемь футболистов играют в клубах Бундеслиги. Хорватия не впечатляет, но проблески были. Обе команды играют от соперника, поэтому может и не быть града голов. У японцев не будет основного защитника Итакуры, а это серьёзная потеря. Кстати, на чемпионатах мира Япония пропускает восемь матчей подряд. Хорватия пропустила лишь один гол, но в двух матчах сама не забила.



Обе команды играют от обороны. В последний раз они сыграли друг с другом в 2006 году на чемпионате мира, а встреча завершилась нулевой ничьей. Поэтому жду равную игру и ничью в основное время», — сказал Гусев.



Экспресс с коэффициентом 11.00.



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