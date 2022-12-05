Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея.
Ставка: Бразилия забьёт в обоих таймах за 2.07.
«Южная Корея в последнее мгновение заскочила в плей-офф. Понятно, что для них это уже колоссальное достижение добраться до этой стадии и встретиться с одним из главных фаворитов турнира. Тренер сборной Бразилии дал возможность отдохнуть многим лидерам в игре 3-го тура с камерунцами. Это значит, что все основные игроки отдохнули и будут свежими. Может, к ним присоединится и Неймар.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Это лишь подчеркивает статус фаворита Бразилии в этом противостоянии. Бразилии вполне по силам забить в каждом из таймов. Они отдохнули и выше классом, а южнокорейцы уже перевыполнили свой план на этот турнир», — сказал Гутцайт.
Экспресс с коэффициентом 11.00.
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- 5 декабря 2022
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