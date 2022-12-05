Бразилия — Южная Корея: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата мира в Катаре

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия — Южная Корея.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.



«Мне кажется, что бразильцы должны со всей серьёзностью подойти к этой игре и не допустить подобный казус, который случился в игре с Камеруном.



Лучшие прогнозы на сегодня.

Во-первых, выйдет уже основной состав. Во-вторых, при завершении атак уже будут другие мысли у игроков – важность момента будет первостепенна. Бразильцы нанесли 57 ударов в трёх матчах, но забили всего лишь три мяча. Это говорит о том, что до конца психологически пока не включилась команда. Она отлично готова функционально, много создаёт, неплохо ходит мяч, но что касается завершения атак, то с этим пока не всё ладится.



Кроме того, достаточно долго бразильцы раскачиваются и полные обороты включают после перерыва. Это наблюдение наталкивает на мысль, что второй тайм будет результативнее первого.



У корейцев неплохо организованная команда, которая выжимает максимум из того минимума, что создаёт впереди. Но что касается действий под давлением, то есть проблемы. Это мы видели в игре с Ганой. Силы и возможности небезграничны у этой команды, и стоит сопернику включить следующую скорость, как начинает сыпаться вся конструкция у корейцев. Думаю, что своего потолка команда достигла и с высокой долей вероятности дальше должны пройти бразильцы при условии, что они серьёзно подойдут к этой игре».



Экспресс с коэффициентом 11.00.



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