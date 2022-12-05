«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: прогноз Виталия Славина на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис Блюз».



Ставка: ТБ 5.5 за 1.78.



«Обе команды явно на спаде. «Рейнджеры» умудрились проиграть пять из последних шести матчей, в том числе безнадёжным аутсайдерам «Анахайму» и «Чикаго». Четырежды кряду ньюйоркцы уступили дома. «Блэкхоукс» до победы в «Мэдисон Сквер Гарден» над командой Панарина в воскресенье (5:2) потерпел восемь поражений кряду! Хозяев оправдывает разве что тот факт, что ворота против «Чикаго» защищал не Шестёркин, а словацкий ветеран Галак. Но и с Игорем в рамке «синие рубашки» пропускают непривычно – и неприлично! – много: четыре – от «Эдмонтона», пять – от «Нью-Джерси». Шестёркин сейчас очевидно не дотягивает до своего уровня прошлого сезона, когда его признали лучшим голкипером НХЛ.



Лучшие прогнозы на сегодня.



У «Сент-Луиса» с постом номером один ещё хуже. Герой победного Кубка Стэнли – 2019 Биннингтон почему-то постоянно стал срываться. Мало того что он не выручает, канадец стал хватать совершенно неоправданные дисциплинарные штрафы. Разумеется, стройности обороне такое поведение вратаря не добавляет. Более того, защитники стали позволять себе похожие вольности. Даже тренер «блюзменов» Берюбе вынужден был вмешаться: заявил после поражения в воскресенье от «Питтсбурга» (2:6), когда Биннингтон схватил 10-минутный штраф за неспортивное поведение, что подобные фортели больше терпеть нельзя.



После оплеухи от «пингвинов» у «музыкантов» тоже стало пять поражений в последних шести турах, и, как и «Рейнджерс», они выпали из зоны плей-офф. Так что нас ждёт отчаянная рубка клубов с абсолютно одинаковыми проблемами. При мощных на бумаге составах те и другие игру, а главное – уверенность, утратили. Потому отдать кому-то предпочтение просто невозможно.



Ворота ньюйоркцев очередь защищать Шестёркину. В прошлом сезоне это почти гарантировало низкий тотал. В этом – вряд ли. Дыры «Рейнджерс» и «Сент-Луиса» в тылу никуда не денутся. Потому я бы поставил на высокий тотал – в этой игре будет заброшено более пяти шайб», — сказал Славин.



Экспресс с коэффициентом 11.00.



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