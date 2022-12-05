Представляем вашему вниманию прогноз на матч ЧМ-2022 Япония — Хорватия с коэффициентом 12.75.



Ставка: победа Японии со счётом 2:1 с коэффициентом 12.75.



Матч, который Япония проиграла Коста-Рике, для анализа потенциала этой сборной даже интереснее двух её восхитительных побед над Германией и Испанией. Япония показала себя как команда, которой сложно играть с равным себе соперником. А вот матч с фаворитом можно использовать как возможность подстроиться под него и извлечь из этого нужные выгоды.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Хорватия вышла из группы, оставив позади сборную Бельгии со всеми её внутренними конфликтами и постаревшим составом. Но и сами хорваты выглядят очень грузно. И дело не только в том, что лидером сборной является 37-летний Лука Модрич. Команде недостаёт свежести, а в матче с Бельгией хорваты сильно просели во втором тайме и только чудо спасло их от вылета с турнира.



Для японцев это комфортная ситуация. Именно во втором тайме им удалось перевернуть игру с Испанией и Германией. Можно даже рискнуть зайти на такой же счёт. Поставить на 2:1 в пользу Японии в основное время можно с коэффициентом 12.75.



Но и просто на победу Японии дают неплохой коэффициент. Команда играет так, что даёт понять всем вокруг, что последнее слово на этом чемпионате мира будет сказано сильно позже.



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