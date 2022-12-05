Япония — Хорватия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Япония – Хорватия в 1/8 финала чемпионата мира – 2022.



Ставка: победа Хорватии за 2.15.



«Здесь, конечно, можно восхвалять сборную Японии за две победы над немцами и над испанцами, за то, как они убирают стадион, убирают раздевалки, убирают соперников. С первого места японцы вышли и попали на вице-чемпионов мира у нас в России. И, мне кажется, на этом японская сказка должна закончиться.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Не надо перехваливать сборную Японии. Да, хорошая команда, да, тренер угадывает с заменами. Доан выходит и решает в двух матчах с топовыми европейскими сборными, но, мне кажется, Хорватия, прекрасно всё понимая, просто лучше играет в футбол, чем Япония. Когда хорваты смогли разложить силёнки правильно по ходу матча, то такую быструю команду, как, например, Канада, раскатали, раскидали, раскромсали без всяких проблем.



Да, у Хорватии есть вопросы по атаке. Не лучшим образом там выглядит Ливайя, Крамарич на поток забитые мячи поставить не может, но есть середина поля, которая утюжит любого соперника. Я думаю, настрой у сборной Хорватии будет соответствующий. Если вспомнить, четыре года назад хорваты пробирались к финалу исключительно через дополнительное время и серию пенальти, здесь, я думаю, не будет дополнительного времени и всё решит хорватская сборная в основное время. Она класснее, более мастеровитая и, как мне кажется, неплохо готовая. Да, хорватам чуть повезло в игре с бельгийцами, но эту удачу ещё надо заслужить. Плюс хорваты мало пропускают — всего один мяч за групповой этап.



Мой прогноз на эту встречу: победа Хорватии в основное время за 2.15. Японцев, на мой взгляд, переоценивают», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 11.00.



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