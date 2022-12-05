Португалия — Швейцария: во сколько начало трансляции, где смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

6 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/8 финала встретятся сборные Португалии и Швейцарии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!»
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты считают фаворитами португальцев: поставить на победу команды Фернанду Сантуша можно с коэффициентом 1.92. Шансы Швейцарии оценили коэффициентом 4.70, ничья идёт за 3.40.
Букмекеры считают, что матч Португалия — Швейцария не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.26, а ТМ 2.5 идёт за 1.71.
Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.10. Гол Португалии оценивают в 1.23, а на то, что отличится сборная Швейцарии, можно поставить за 1.65.
Экспресс с коэффициентом 11.00.
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