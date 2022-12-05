Япония — Хорватия: результат матча ЧМ-2022, как сыграли, кто прошёл в 1/4 финала, счёт

5 декабря состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграли сборные Японии и Хорватии. Команды встретились на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре

Лучшие прогнозы на сегодня.

На протяжении почти всей первой половины встречи ни одна команда не выделялась явным игровым преимуществом. Несмотря на это, сборная Японии смогла из одного стандарта открыть счёт в этой встрече. Случилось это на 44-й минуте после розыгрыша углового. С правого фланга последовал заброс в штрафную от Майи Йосиды, которую успешно замкнул нападающий Дайдзэн Маэда. Во втором тайме Хорватия больше владела преимуществом, благодаря чему достаточно быстро смогла сравнять счёт – на 55-й минуте после навеса Деяна Ловрена отметился ударом головой Иван Перишич.



Во втором тайме Хорватия больше владела преимуществом, благодаря чему достаточно быстро смогла сравнять счёт – на 55-й минуте после навеса Деяна Ловрена отметился ударом головой Иван Перишич. В основное время команды выявить победителя не сумели, и матч перешёл в овертаймы.



Однако в следующие 30 минут ни одна из сборных не была близка к тому, чтобы выйти вперёд. Оба дополнительных тайма завершились без голов. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 3:1.

Экспресс с коэффициентом 11.00.



У ФИФА есть три варианта проведения ЧМ-2026 по футболу.



Бышовец сравнил себя и Мбаппе.



Крыховяк оценил критику Дзюбы в адрес сборной Польши.