Япония — Хорватия: результат матча ЧМ-2022, кто победил и прошёл в 1/4 финала, счёт игры

5 декабря состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сыграли сборные Японии и Хорватии. Команды встретились на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.



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На протяжении почти всей первой половины встречи ни одна команда не владела явным игровым преимуществом. Сборная Японии смогла открыть счёт в этой встрече после розыгрыша стандарта. Случилось это на 44-й минуте, когда был назначен угловой. С правого фланга последовал заброс в штрафную от Майи Йосиды, который успешно замкнул нападающий Дайдзэн Маэда.



Во втором тайме Хорватия больше владела преимуществом, благодаря чему достаточно быстро смогла сравнять счёт – на 55-й минуте после навеса Деяна Ловрена отметился ударом головой Иван Перишич. В основное время команды выявить победителя не сумели, и матч перешёл в овертаймы.



Однако в следующие 30 минут ни одна из сборных не была близка к тому, чтобы выйти вперёд. Оба дополнительных тайма завершились без голов. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 3:1.



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