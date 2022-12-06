Марокко — Испания: ставка Романа Павлюченко на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Марокко — Испания.



Ставка: победа Испании с форой (-1) за 2.09.



«Сборная Марокко, откровенно говоря, стала открытием группового раунда, выиграв такую непростую группу. Да, команда и на бумаге смотрелась очень внушительно по именам, но смогла доказать на поле, что является сыгранной и мотивированной. Марокканцы во всех матчах группового раунда выглядели сильнее своих оппонентов и с такой игрой вполне могут устроить неприятности испанцам в 1/8 финала.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается Испании, то здесь всё ещё более солидно, чем у оппонента. В коллективе прошла смена поколений, сборная обновилась, и у неё появились новые лидеры. Но главным оружием «красной фурии» является отличная сыгранность и взаимопонимание на поле. Футболисты в любой момент могут добавить по ходу встречи и всегда выступают с запасом. Испанцам по силам добраться и до финала, но сначала нужно доказать свои амбиции в противостоянии с очень непростым оппонентом.



На мой взгляд, в этой паре есть явный фаворит, несмотря на то что Марокко выглядело довольно убедительно в групповом раунде. Испания сейчас смотрится очень хорошо по всем параметрам, и я считаю, что ни в одной игре группы не сыграла на полную. По всей видимости, стоит ждать от «красной фурии» агрессивного футбола на протяжении всего матча и она, вероятнее всего, спокойно расправится с марокканцами», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



Паулу Бенту покинул пост главного тренера Южной Кореи.



Неймар повторил достижение Пеле и Роналдо.



Тренер бразильцев Тите станцевал с Ришарлисоном после гола в ворота Кореи.