Марокко — Испания: прогноз Егора Титова на матч ЧМ-2022 6 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Марокко — Испания в 1/8 финала чемпионата мира — 2022.
Ставка: обе забьют за 2.26.
«Очень интересный матч 1/8 финала. Марокко — открытие турнира, африканская команда опередила у себя в группе Хорватию и Бельгию, призёров прошлого чемпионата мира. Всего один гол пропустили марокканцы, да и то из-за глупого рикошета, стечение обстоятельств. Испанцы начали турнир за здравие, но дальше пошло всё не по их плану. Не удалось победить Германию, потом и вовсе уступили Японии. Это серьёзные звоночки, нужно правильно на это всё отреагировать.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Я всё-таки считаю, что Испания будет фаворитом в этой встрече, но точно ей легко не будет. Марокко образцово умеет контратаковать, прекрасно бегут Эн-Несири, Зиеш, Хакими может отдать классную передачу, разогнать атаку. А Испания не очень здорово выглядит в обороне. Её можно и запрессинговать, и создать быструю атаку. Думаю, Марокко в этом матче обязательно забьёт. Но и Испания ответит. Хорош Мората, есть Ольмо, Асенсио. Сборная Марокко хороша в обороне, но против испанской карусели тяжело абсолютно всем», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
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