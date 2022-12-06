Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Марокко — Испания: ставка Виктора Гусева на игру 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

Марокко — Испания: ставка Виктора Гусева на игру 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Марокко — Испания.

Ставка: победа Испании за 1.63.

«Сборная Марокко выиграла свою группу, а вот Испания стала только второй в своём квартете. Я бы не стал говорить, что Испанию ждёт наказание за то, что они якобы сдали матч японцам. Это был очень большой риск, учитывая, что костариканцы какое-то время выигрывали у немцев, а испанцы отправлялись бы домой. Где-то им просто не повезло.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У испанцев есть Мората, забивший в каждом матче группового этапа по мячу. Марокканцы установили рекорд Африки на чемпионатах мира, набрав семь очков. Есть лидер Зиеш из «Челси». Защита тоже хорошая — всего один пропущенный мяч на турнире. В последних 46 матчах команда Марокко одержала 33 победы. Это довольно неприятный соперник для испанцев. Мы обратили на них внимание ещё на прошлом чемпионате мира. Сейчас это поколение подросло.

У испанцев своя серия — забивают 21 матч подряд. На прошлом чемпионате мира, кстати, соперники встречались и сыграли вничью — 2:2. Вы верите, что Испания потерпит поражение в двух матчах подряд? Я в это не верю. Поэтому ожидаю победу испанцев в основное время», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 8.71.

Паулу Бенту покинул пост главного тренера Южной Кореи.

Неймар повторил достижение Пеле и Роналдо.

Тренер бразильцев Тите станцевал с Ришарлисоном после гола в ворота Кореи.

Марокко — Испания. Луис Энрике ошибся Марокко — Испания. Луис Энрике ошибся
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022