Марокко — Испания: ставка Виктора Гусева на игру 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Марокко — Испания.
Ставка: победа Испании за 1.63.
«Сборная Марокко выиграла свою группу, а вот Испания стала только второй в своём квартете. Я бы не стал говорить, что Испанию ждёт наказание за то, что они якобы сдали матч японцам. Это был очень большой риск, учитывая, что костариканцы какое-то время выигрывали у немцев, а испанцы отправлялись бы домой. Где-то им просто не повезло.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У испанцев есть Мората, забивший в каждом матче группового этапа по мячу. Марокканцы установили рекорд Африки на чемпионатах мира, набрав семь очков. Есть лидер Зиеш из «Челси». Защита тоже хорошая — всего один пропущенный мяч на турнире. В последних 46 матчах команда Марокко одержала 33 победы. Это довольно неприятный соперник для испанцев. Мы обратили на них внимание ещё на прошлом чемпионате мира. Сейчас это поколение подросло.
У испанцев своя серия — забивают 21 матч подряд. На прошлом чемпионате мира, кстати, соперники встречались и сыграли вничью — 2:2. Вы верите, что Испания потерпит поражение в двух матчах подряд? Я в это не верю. Поэтому ожидаю победу испанцев в основное время», — сказал Гусев.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
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