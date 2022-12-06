Португалия — Швейцария: прогноз Константина Генича на матч плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия — Швейцария в 1/8 финала чемпионата мира — 2022.



Ставка: победа Португалии за 1.94.



«На стадионе «Лусаил» сборная Португалии сыграет со сборной Швейцарии, победитель группы H против второй команды группы G. Команды прекрасно друг друга знают. Две европейские сборные играли и в Лиге наций и совсем недавно, в 2022 году, встречались в Лиге А Лиги наций, и тогда были крупная победа сборной Португалии — 4:0 — дома и поражение от швейцарцев — 0:1 — в ответной встрече, которая проходила в Женеве.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Португалия поменяла полностью состав на последний тур, чего не скажешь про сборную Швейцарии. Такое принципиальное противостояние для этих команд, потому что они хорошо друг друга знают, но, если Португалия будет использовать свой состав и потенциал игроков по максимуму, хотя с Фернанду Сантушем это не так и просто сделать, Португалия должна легко проходить. И, мне кажется, Швейцария тоже уже слегка поднаелась футболом, учитывая, что Португалия играла смешанным составом, даже, скорее, вторым составом в последнем матче с Южной Кореей.



Я думаю, что лидеры должны быть свеженькие, бодренькие и продемонстрировать весь свой потенциал. И Бернарду Силва, и Бруну Фернандеш, и все остальные игроки. Я больше здесь верю в Португалию. Мне кажется, всё решится в основное время», — сказал Генич.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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