Прогноз Виктора Гусева на матч ЧМ-2022 Португалия — Швейцария

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Португалия — Швейцария.



Ставка: проход Швейцарии за 2.75.



«Я согласен со многими экспертами, которые говорят, что это одна из самых соревновательных пар, где победителя предсказать заранее сложно. В рейтинге ФИФА португальцы на девятом месте, а швейцарцы на 15-й строчке. Португалия дважды выиграла на старте турнира, но затем в режиме ротации состава уступила южнокорейцам, но тот матч был для них не слишком важен в турнирном плане. Швейцария одолела камерунцев, затем уступила всего в один мяч Бразилии, а в решающем матче обыграла сербов.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В игре с сербами Швейцарию не подвело, что простудился и не сыграл основной вратарь Зоммер. Он вполне может сыграть против португальцев. Швейцария является дисциплинированной командой. Есть свои звёзды. Эмболо забил два гола, а Шакири стал первым швейцарцем, кому удалось забить сразу на трёх чемпионатах мира. Есть и молодёжь, и хорошие опытные игроки.



На каждой стадии у Португалии какой-то скандал с участием Роналду. Иногда португальцы играют примитивно, используя забросы вперёд, хотя у них много креативных игроков. Важен негативный фон в команде. Между собой команды сыграли 25 раз — девять побед Португалии, 11 побед Швейцарии и пять ничейных исходов.



У Португалии хорош Бруну Фернандеш, который сейчас выглядит лучше Криштиану Роналду. Есть у них такой лидер, связать с ним надежды можно, но меня смущает негативный внутренний фон в португальской сборной, поэтому крепкие швейцарцы могут пройти дальше», — сказал Гусев.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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