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Португалия — Швейцария: прогноз Дениса Наливайко на игру 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре

Португалия — Швейцария: прогноз Дениса Наливайко на игру 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре
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Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1/8 финала плей-офф чемпионата мира – 2022 Португалия — Швейцария.

Ставка: ТБ 5.5 сейва за 1.86.

«Португалия фаворит по фамилиям, по футболистам. Команда без каких-то проблем вышла с первого места в группе. Но у Португалии есть свои проблемы игрового плана, больше даже тренерского. Швейцария показала, что она является очень бодрой и крепкой командой, которая может преподнести сюрприз. У Швейцарии очень неплохой состав, который не будет бояться Португалию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что это как раз тот матч, где может быть не то чтобы интрига, а продолжение неожиданностей группового раунда.

Понятное дело, что у букмекера именно Португалия явный фаворит по многим показателям. Понятно в целом, почему именно Португалия является фаворитом. Однако Швейцария — это команда с прекрасным вратарём. Команда очень ровная и крепкая. Давайте вспоминать чемпионат Европы. Именно швейцарцы тогда выбили французов из плей-офф.

Понятно, что к Швейцарии в футбольном плане также есть определённые претензии. Много вопросов есть к Якину и к тому, как он строит игру команды. Как раз на положительном эмоциональном фоне поле матча с Сербией Швейцария может преподнести сюрприз.

В этом матче я бы предложил поиграть на количестве сейвов обоих голкиперов. Атака у Португалии отличная, а Ян Зоммер — это тот вратарь, который постоянно устанавливает рекорды по сейвам, и не только в Бундеслиге. Голкипер Португалии — это вратарь «Порту», который в этом сезоне в одном матче отразил два пенальти. Даже на чемпионате мира он спасал свою команду.

Думаю, что в этом матче стоит ждать большого количества сейвов. Тотал больше 5.5 сейва. Это в среднем по три сейва на каждого вратаря. Это очень неплохой вариант, учитывая, как могут играть Швейцария и атакующий состав Португалии», — сказал Наливайко.

Экспресс с коэффициентом 8.71.

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