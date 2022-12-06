«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Омске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Авангарда» за 1.86.



«Последние пару матчей «Авангард» провёл весьма уверенно. Сначала победил ЦСКА в Москве (3:2), хотя у армейцев был ослабленный состав из-за болезней. Но отрадно, что дубль сделал и лидером себя проявил Сергей Толчинский.



Лучшие прогнозы на сегодня.



А потом «Авангард» на своём льду очень уверенно разобрался с «Трактором» (5:1). Причём в этом матче дебютировал Иван Мирошниченко. Но он был 13-м форвардом, не сыграл важную роль именно на площадке. Но в моральном смысле, конечно, появление такого игрока буквально окрылило «Авангард».



«Салават Юлаев» ещё 7 ноября шёл первым в Восточной конференции. Но после этого победил лишь дважды в 10 последующих матчах. Эти две победы были одержаны в овертайме дома с «Автомобилистом» (3:2), а также в перестрелке со слабым «Трактором» (6:4), который в этом сезоне на редкость невнятен.



В остальном «СЮ» вроде бы всё делает правильно, создаёт много моментов, но забить никак не может. Вот последняя игра с «Барысом» (1:2) – в первом периоде Уфа нанесла 12 бросков, реализовала большинство, повела в счёте…



Но в следующие два периода – четыре и пять бросков, ни одного гола и упущенная победа в Астане. В общем, «Салават Юлаев» в это время года не отличается стабильностью и моментами теряет инициативу, что стоит им потерянных очков. Сейчас «Авангард» выглядит гораздо бодрее, тем более играть будет дома. И надо заметить, что «ястребы» уже обошли «СЮ» в таблице Востока. Победа же может вывести их на четвёртое место, что в плей-офф обеспечит преимущество домашнего льда. Я бы в этом матче взял кэф 1.86 на то, что «Авангард» победит в основное время», — сказал Лысенков.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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