«Динамо» Москва — СКА: прогноз Максима Лебедева на центральный матч дня в КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – СКА.



Ставка: победа СКА и ТБ 4.5 за 2.81.



«Пятая встреча данных соперников в текущем сезоне. И вся страна помнит, как выигрывало «Динамо», поскольку до этого у СКА вообще никто не мог выиграть. А вот три динамовских поражения прошли почти незаметно. Потому что так и должно было быть.



Лучшие прогнозы на сегодня.



В обеих командах до идеала сейчас далеко. Но при этом СКА все равно смотрится основательно и с куда бОльшим запасом прочности. Его, конечно, может не хватить на отдельно взятый матч (и это, как назло, будет тот матч, на который поставишь), но в целом задача выиграть регулярный чемпионат выполняется с приличным запасом.



Думаю, матч с «Динамо» для СКА сценарно не будет сильно отличаться от предыдущего матча с «Куньлунем», при полном понимании, где находятся бело-голубые, а где «Куньлунь». Просто питерцы снова начнут играть не сразу. Но всё равно начнут и всё равно в итоге наберут то, что им нужно. А нужно им всегда два очка.



Не думаю, что матч будет разухабистым на голы, но и совсем низовым тоже не станет, хоть «Динамо» и попытается сыграть именно так, поскольку только такая игра принесла им единственную в этом сезоне победу над СКА. Думаю, тотал всё-таки превысит 4.5. А СКА в итоге всё равно наберёт свои два очка. А сколько при этом наберёт «Динамо», в Питере никого не волнует», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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