«Динамо» Москва — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и СКА.
Ставка: победа СКА за 1.93.
«Московские динамовцы здорово начали сезон, взлетев на второе место в таблице Западной конференции. Но последние матчи перед декабрьским перерывом не слишком удаются бело-голубым. Они уже на пятом месте на Западе и скоро могут скользнуть на шестое, потому что московский «Спартак» с приходом Игоря Гришина очень горяч.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ в Казани), дома от минского «Динамо» (2:6), а перед этим и в гостях в Минске (3:4), домашняя неудача с «Адмиралом» (1:2)…
Понятно, что у «Динамо» хватает проблем. Например, надолго выбыл топовый легионер Эрик О’Делл. Тем не менее команда под управлением Алексея Кудашова сражается в каждом матче, стараясь выжать хотя бы одно очко за овертайм. И мы не рассматриваем вариант, что московское «Динамо» не попадёт в плей-офф. Где-нибудь в районе шестого места в итоге бело-голубые окажутся.
СКА пережил чувствительный спад, но, кажется, это уже позади. Питерский клуб одержал четыре победы подряд. А в последнем матче, уступая «Куньлуню» со счётом 0:3, в итоге одержал победу по буллитам (4:3 бул.).
Я бы в этом матче взял кэф 1.93 на то, что СКА победит в основное время», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
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