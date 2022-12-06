«Айлендерс» — «Сент-Луис»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис Блюз».



Ставка: победа «Айлендерс» и ТБ 6.5 за 4.33.



«Сент-Луис», кажется, наигрался, командная химия вновь пропала непонятно куда. В шести последних матчах «блюзмены» обыграли лишь «Флориду», да и ту в овертайме.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Айлендерс» по сравнению с «Сент-Луисом» идёт гораздо ровнее, без многосерийных закидонов в противоположные стороны. Всего у «островитян» в сезоне 61,5 процента набранных очков, и дома этот показатель возрастает до 69,2 процента.



У «Сент-Луиса» показатели значительно скромнее: 45,8 процента всего по сезону и 46,2 процента на выезде. Статистика личных встреч демонстрирует равенство: абсолютное по количеству побед за последние почти 15 лет и совсем малюсенькое превосходство «Айлендерс» в 10 последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Нью-Йорке: шесть побед «островитян» против четырёх у «блюзменов».



В качестве «вишенки на торте» можно преподнести тот факт, что у «Айлендерс» идёт спокойная домашняя серия с матчами через день, а вот у «Сент-Луиса» не совсем нормальная выездная. Потому что для «блюзменов» это будет вторая игра за календарные сутки, сразу после матча с «рейнджерами».



Учитывая вышеизложенное и «проходной двор», творящийся у «Сент-Луиса» в последних матчах в обороне, прогнозирую домашнюю победу «Айлендерс» в основное время. Тотал в матче, думаю, улетит за 6.5», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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