Португалия — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия – Швейцария.
Ставка: победа Португалии и ТМ 3.5 за 2.39.
«Думаю, Португалия здесь явный фаворит. Во-первых, это просто более классная команда – и в плане организации игры, и в плане индивидуального мастерства. Во-вторых, она гораздо более обученная тактически, будучи способной играть и явным вторым номером, и во владении, и по счёту. Ну и, в-третьих, португальцы подойдут к матчу в более свежем состоянии. С Кореей играл полурезервный состав – и, в принципе, даже он показал свою боеспособность в первом тайме. У Швейцарии же был непростой в физическом плане матч с Сербией всего четыре дня назад. То есть матч с Португалией будет для команды Мурата Якина уже четвёртым за 12 дней.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Кажется, что доводов, говорящих за то, что команда Фернанду Сантуша должна быть ближе к победе, достаточно. Останется только реализовать всё это на поле. Предположу, что Португалия одержит победу на классе – добьётся нужного результата и, сохраняя инициативу у себя, доведёт дело до финального свистка», — сказал Петросьян.
Экспресс с коэффициентом 8.71.
Паулу Бенту покинул пост главного тренера Южной Кореи.
Неймар повторил достижение Пеле и Роналдо.
Тренер бразильцев Тите станцевал с Ришарлисоном после гола в ворота Кореи.
- 6 декабря 2022
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
00:04
- 5 декабря 2022
-
21:00
-
20:46
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00