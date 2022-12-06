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Португалия — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф ЧМ-2022

Португалия — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф ЧМ-2022
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия – Швейцария.

Ставка: победа Португалии и ТМ 3.5 за 2.39.

«Думаю, Португалия здесь явный фаворит. Во-первых, это просто более классная команда – и в плане организации игры, и в плане индивидуального мастерства. Во-вторых, она гораздо более обученная тактически, будучи способной играть и явным вторым номером, и во владении, и по счёту. Ну и, в-третьих, португальцы подойдут к матчу в более свежем состоянии. С Кореей играл полурезервный состав – и, в принципе, даже он показал свою боеспособность в первом тайме. У Швейцарии же был непростой в физическом плане матч с Сербией всего четыре дня назад. То есть матч с Португалией будет для команды Мурата Якина уже четвёртым за 12 дней.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кажется, что доводов, говорящих за то, что команда Фернанду Сантуша должна быть ближе к победе, достаточно. Останется только реализовать всё это на поле. Предположу, что Португалия одержит победу на классе – добьётся нужного результата и, сохраняя инициативу у себя, доведёт дело до финального свистка», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 8.71.

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