Португалия — Швейцария: прогноз Артура Петросьяна на матч плей-офф ЧМ-2022

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Португалия – Швейцария.



Ставка: победа Португалии и ТМ 3.5 за 2.39.



«Думаю, Португалия здесь явный фаворит. Во-первых, это просто более классная команда – и в плане организации игры, и в плане индивидуального мастерства. Во-вторых, она гораздо более обученная тактически, будучи способной играть и явным вторым номером, и во владении, и по счёту. Ну и, в-третьих, португальцы подойдут к матчу в более свежем состоянии. С Кореей играл полурезервный состав – и, в принципе, даже он показал свою боеспособность в первом тайме. У Швейцарии же был непростой в физическом плане матч с Сербией всего четыре дня назад. То есть матч с Португалией будет для команды Мурата Якина уже четвёртым за 12 дней.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Кажется, что доводов, говорящих за то, что команда Фернанду Сантуша должна быть ближе к победе, достаточно. Останется только реализовать всё это на поле. Предположу, что Португалия одержит победу на классе – добьётся нужного результата и, сохраняя инициативу у себя, доведёт дело до финального свистка», — сказал Петросьян.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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