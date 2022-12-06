Марокко — Испания: прогноз Эльвина Керимова на игру 1/8 финала ЧМ-2022

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко — Испания.



Ставка: победа Испании и ТМ 3.5 за 1.95.



«Поговорим о матче 1/8 финала между Марокко и Испанией. Марокко неожиданно с первого места вышло из группы. Они ни разу не проиграли, но матчи получались не очень результативными. Во всех матчах с участием Марокко забивалось не боле трёх мячей.



Лучшие прогнозы на сегодня.

Марокко хорошо играет на контратаках, мало владеет мячом, но у них есть сильные исполнители, которые хорошо пользуются пространством.



Испания заняла второе место в группе, проиграв в последнем матче Японии. Это и помешало выиграть группу, и Германия не попала в плей-офф. В первом матче Испания разгромила Коста-Рику со счётом 7:0, что и обеспечило разницу. Только в матче с Коста-Рикой удалось забить много, а в двух других встречах больше трёх мячей не забивалось.



Матч с Марокко вряд ли будет результативным, он будет в тенденциях текущего чемпионата мира, где забивается мало голов. Сейчас слишком высоки ставки и цена ошибки. Однако Испания всё же должна победить. Она сильнее, она лучше сыгранна и явно классом выше, поэтому мой прогноз — победа Испании и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Керимов.



Экспресс с коэффициентом 8.71.



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