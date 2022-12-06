Марокко — Испания: результат матча ЧМ-2022, кто победил, кто прошёл в 1/4 финала, счёт

Сегодня, 6 декабря, проходил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Испании и Марокко. Основное время матча завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти точнее были марокканцы — 3:0.

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На 25-й минуте европейцы могли поразить ворота соперника. Сработал испанский высокий прессинг, Ферран Торрес получил мяч в штрафной, сделал скидку на Гави, который пробил в перекладину. Стоит отметить, что Торрес отдавал передачу из положения вне игры.



На 123-й минуте полузащитник европейской команды Пабло Сарабия пробил в штангу. Так как команды не смогли открыть счёт по истечении 120 минут, игра перешла в серию пенальти, где стороны выявили сильнейшего. В ней одержала победу сборная Марокко. Пабло Сарабия попал в штангу, а удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса отразил вратарь. Сборная Марокко прошла в четвертьфинал, а испанцы покидают турнир.

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