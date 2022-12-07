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ЦСКА — «Торпедо»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

ЦСКА — «Торпедо»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ
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7 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Торпедо». Начало – в 19:30 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Шансы нижегородцев оцениваются аналитиками в 4.95. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.85.

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Торпедо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.42. На то, что первый гол матча забьют хозяева, коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.60.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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