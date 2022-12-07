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Португалия — Швейцария: результат матча ЧМ-2022, счёт, кто вышел в четвертьфинал

Португалия — Швейцария: результат матча ЧМ-2022, счёт, кто вышел в четвертьфинал
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Сегодня, 6 декабря, проходил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Португалии и Швейцарии. Со счётом 6:1 победу одержали португальцы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гонсалу Рамуш открыл счёт на 17-й минуте встречи, на 33-й минуте Пепе забил головой после углового, в начале второго тайма Рамуш оформил дубль, а на 56-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвёртый гол. На 58-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев. В самом конце встречи шестой гол в ворота Яна Зоммера забил Рафаэл Леау.

В четвертьфинале сборная Португалии 10 декабря сыграет с командой Марокко. Сборная Швейцарии покинула турнир.

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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