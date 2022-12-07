Португалия — Швейцария: результат матча ЧМ-2022, счёт, кто вышел в четвертьфинал

Сегодня, 6 декабря, проходил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между командами Португалии и Швейцарии. Со счётом 6:1 победу одержали португальцы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Гонсалу Рамуш открыл счёт на 17-й минуте встречи, на 33-й минуте Пепе забил головой после углового, в начале второго тайма Рамуш оформил дубль, а на 56-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвёртый гол. На 58-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев. В самом конце встречи шестой гол в ворота Яна Зоммера забил Рафаэл Леау.
В четвертьфинале сборная Португалии 10 декабря сыграет с командой Марокко. Сборная Швейцарии покинула турнир.
Экспресс с коэффициентом 7.26.
Мбаппе не тренируется в общей группе сборной Франции.
Ван Гал заявил, что Бразилия и Нидерланды играют в одинаковый футбол.
Пакета ответил на недовольство Кина танцами бразильцев.
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