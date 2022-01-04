ЧМ-2022: 1/4 финала, все пары, кто с кем сыграет, расписание матчей, календарь
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6 декабря завершились заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира. В них разыгрывались последние путёвки в следующую стадию.
Так, сборная Португалии разгромила со счётом 6:1 Швейцарию, а Марокко в серии пенальти сенсационно обыграло сборную Испании.
Расписание 1/4 финала ЧМ-2022 выглядит следующим образом.
9 декабря
18:00 мск Хорватия — Бразилия
22:00 Нидерланды — Аргентина
10 декабря
18:00 Марокко — Португалия
22:00 Англия — Франция
Экспресс с коэффициентом 7.26.
Мбаппе не тренируется в общей группе сборной Франции.
Ван Гал заявил, что Бразилия и Нидерланды играют в одинаковый футбол.
Пакета ответил на недовольство Кина танцами бразильцев.
Комментарии
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