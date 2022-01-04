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ЧМ-2022: 1/4 финала, все пары, кто с кем сыграет, расписание матчей, календарь

ЧМ-2022: 1/4 финала, все пары, кто с кем сыграет, расписание матчей, календарь
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6 декабря завершились заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира. В них разыгрывались последние путёвки в следующую стадию.

Так, сборная Португалии разгромила со счётом 6:1 Швейцарию, а Марокко в серии пенальти сенсационно обыграло сборную Испании.

Расписание 1/4 финала ЧМ-2022 выглядит следующим образом.

9 декабря

18:00 мск Хорватия — Бразилия

22:00 Нидерланды — Аргентина

10 декабря

18:00 Марокко — Португалия

22:00 Англия — Франция

Экспресс с коэффициентом 7.26.

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