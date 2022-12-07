ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Торпедо».
Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 2.75.
«Нижегородцы проиграли четыре из пяти последних матчей. Там, конечно, соперники были ого-го, плюс дальневосточный выезд, с которого волжане только что вернулись. Но определённая системность в этих поражениях проявилась. А нижегородская команда и в идеальном состоянии играет против ЦСКА не очень, а уж в таком – постдальневосточном — ей будет особенно тяжело.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Не жду от предстоящего матча разгрома, поскольку преимущество москвичей в классе и уровне восстановления наверняка будет нивелировано (по крайней мере, на начальном участке игры) легкомысленным отношением к сопернику. Поэтому шансы у нижегородцев будут, скорее всего, они даже поведут в счёте, и, быть может, даже не в одну шайбу.
Но затем всё вернётся на круги своя, а в третьем периоде вернётся точно. Тотал при таком возвращении явно перепрыгнет 5.5. А ЦСКА к окончанию матча наберёт очередные два очка. Не факт, что в основное время, но всё равно наберёт», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 3.85.
Минспорта ужесточило лимит на легионеров в КХЛ. Как бюрократия убивает хоккей.
Фетисов: новый лимит на легионеров в КХЛ — ужасное решение.
Ротенберг: СКА всегда работает в интересах сборной России.
- 7 декабря 2022
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:00
-
06:00
-
00:02
- 6 декабря 2022
-
23:56
-
21:00
-
20:49
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00