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ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

ЦСКА — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Торпедо».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 2.75.

«Нижегородцы проиграли четыре из пяти последних матчей. Там, конечно, соперники были ого-го, плюс дальневосточный выезд, с которого волжане только что вернулись. Но определённая системность в этих поражениях проявилась. А нижегородская команда и в идеальном состоянии играет против ЦСКА не очень, а уж в таком – постдальневосточном — ей будет особенно тяжело.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не жду от предстоящего матча разгрома, поскольку преимущество москвичей в классе и уровне восстановления наверняка будет нивелировано (по крайней мере, на начальном участке игры) легкомысленным отношением к сопернику. Поэтому шансы у нижегородцев будут, скорее всего, они даже поведут в счёте, и, быть может, даже не в одну шайбу.

Но затем всё вернётся на круги своя, а в третьем периоде вернётся точно. Тотал при таком возвращении явно перепрыгнет 5.5. А ЦСКА к окончанию матча наберёт очередные два очка. Не факт, что в основное время, но всё равно наберёт», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 3.85.

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