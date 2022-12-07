Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо».



Ставка: «Торпедо» не проиграет за 2.40.



Один из наиболее интригующих матчей этой недели в КХЛ, который в лучший день обещал бы подарить результативную игру. Тем не менее сейчас от обеих команд едва ли можно требовать многого. ЦСКА снова играет недостаточно стабильно – в шести последних встречах у него три победы и три поражения. При этом все ключевые матчи армейцы проиграли – «Авангард» (2:3), СКА (2:6) и «Металлург» (1:2) продемонстрировали качество реализации и умело подловили чемпиона на ошибках.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Тем не менее подопечные Сергея Фёдорова в любом случае идут уверенным ходом и продолжают преследовать лидера чемпионата. В 10 предыдущих встречах москвичи проиграли всего трижды, а недавняя победа над «Сочи» должна придать команде уверенности в своих силах. «Торпедо» пока похвастаться нечем, оно завершает серию сложных выездов, в которых получилось набрать всего три очка. В пяти последних играх нижегородцам удалось перебороть лишь «Адмирал» (2:1), но проиграли четыре матча, пропуская в среднем не менее четырёх шайб.



В то же время стоит отметить, что команда Игоря Ларионова относительно неплохо выступает на выезде, ведь в четырёх предыдущих играх они только однажды уступили в основное время. Сейчас гости также постараются не повторить провала и довести дело хотя бы до овертайма. Вариант «Торпедо» не проиграет» идёт с коэффициентом 2.40.



Экспресс с коэффициентом 3.85.



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