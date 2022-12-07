Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо»

Прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо»
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 2.40.

Один из наиболее интригующих матчей этой недели в КХЛ, который в лучший день обещал бы подарить результативную игру. Тем не менее сейчас от обеих команд едва ли можно требовать многого. ЦСКА снова играет недостаточно стабильно – в шести последних встречах у него три победы и три поражения. При этом все ключевые матчи армейцы проиграли – «Авангард» (2:3), СКА (2:6) и «Металлург» (1:2) продемонстрировали качество реализации и умело подловили чемпиона на ошибках.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем не менее подопечные Сергея Фёдорова в любом случае идут уверенным ходом и продолжают преследовать лидера чемпионата. В 10 предыдущих встречах москвичи проиграли всего трижды, а недавняя победа над «Сочи» должна придать команде уверенности в своих силах. «Торпедо» пока похвастаться нечем, оно завершает серию сложных выездов, в которых получилось набрать всего три очка. В пяти последних играх нижегородцам удалось перебороть лишь «Адмирал» (2:1), но проиграли четыре матча, пропуская в среднем не менее четырёх шайб.

В то же время стоит отметить, что команда Игоря Ларионова относительно неплохо выступает на выезде, ведь в четырёх предыдущих играх они только однажды уступили в основное время. Сейчас гости также постараются не повторить провала и довести дело хотя бы до овертайма. Вариант «Торпедо» не проиграет» идёт с коэффициентом 2.40.

Экспресс с коэффициентом 3.85.

Минспорта ужесточило лимит на легионеров в КХЛ. Как бюрократия убивает хоккей.

Фетисов: новый лимит на легионеров в КХЛ — ужасное решение.

Ротенберг: СКА всегда работает в интересах сборной России.

ЦСКА — «Торпедо». Ларионов натерпится от Фёдорова ЦСКА — «Торпедо». Ларионов натерпится от Фёдорова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022