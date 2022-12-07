Суперкомпьютер предсказал поражение Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Англией

Суперкомпьютер FiveThirtyEight продолжает давать прогнозы на матчи ЧМ-2022. В основе своих предсказаний компьютер использует Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. В 1/8 финала машина верно предсказала семь исходов матчей из восьми. Удалось опровергнуть прогнозы лишь сборной Марокко, которая в серии пенальти переиграла Испанию.
Лучшие прогнозы на сегодня.
FiveThirtyEight уже дал прогноз на четвертьфинальные встречи. По мнению машины, шансы сборных Англии и Франции практически равны, но всё же победят англичане — 52% против 48%. Относительно равной выглядит и пара Нидерланды — Аргентина: 58% на 42% в пользу латиноамериканцев.
А вот в двух остальных парах FiveThirtyEight видит явное превосходство одной из команд. Так, шансы Бразилии в матче с Хорватией — 77% на 23% у соперника, а Португалия имеет 68% на выход в финал в матче с Марокко (32%).
Четвертьфинальные матчи ЧМ-2022 состоятся 9-10 декабря.
Экспресс с коэффициентом 3.85.
Криштиану Роналду хочет остаться в Европе и выступать за клуб из Лиги чемпионов.
В сборной Франции хотят, чтобы Дешам остался главным тренером.
Пикфорд – единственный вратарь чемпионата мира с тремя сухими матчами.
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