Прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» – «Вашингтон»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» – «Вашингтон».
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.08.
Команды сейчас поистине находятся в равном положении. Обе страдают от травм, теряют слишком много очков и никак не могут приблизиться к зоне плей-офф. «Вашингтон» пока выступает немного увереннее – он смог выиграть последний матч у «Эдмонтона», прервав серию из двух поражений. В семи последних встречах у «Кэпиталз» положительный баланс побед и поражений, ведь удалось выиграть четыре раза.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Стоит отметить, что у гостей снова есть проблемы с нападением, в восьми последних играх они лишь раз забили больше трёх голов и Александр Овечкин набирает очки через раз. С «Эдмонтоном» звёздный форвард также остался ни с чем. На выезде «Вашингтон» в нынешнем сезоне играет слабо, однако в четырёх недавних матчах команде удалось не проиграть в основное время трижды. «Филадельфия», в свою очередь, хоть и выиграла также последний матч у страдающего от травм «Колорадо», но по-прежнему пребывает в ужасной форме.
«Лётчики» проиграли 12 из 14 матчей, но две единственные победы были добыты на домашней арене. Кроме того, на данном отрезке в десяти играх «Филадельфия» не смогла преодолеть рубеж даже в две заброшенные шайбы. Сейчас у «Вашингтона» есть все шансы продлить победную серию, с «Филадельфией» они играют уверенно и не уступить хотя бы в основное время при нерезультативном игре должны. Основной ставкой возьмём победу «Вашингтона» за 2.05.
Экспресс с коэффициентом 3.85.
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