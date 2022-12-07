Эксперты назвали фаворита на звание лучшего бомбардира ЧМ-2022

На ЧМ-2022 в Катаре позади осталась стадия 1/8 финала. Букмекеры предлагают линию на то, кто станет лучшим бомбардиром турнира.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Аналитики считают главным фаворитом форварда сборной Франции Киллиана Мбаппе, который уже забил пять мячей на ЧМ-2022. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.57.



По мнению букмекеров, главный конкурент Мбаппе — бразилец Ришарлисон, на счету которого три гола. Поставить на его победу можно за 8.00.



Далее идёт большая группа игроков, которые забили по три мяча. Шансы Лионеля Месси оценили коэффициентом 11.00. Поставить на француза Оливье Жиру можно за 20.00, а на англичанина Букайо Саку — за 25.00. Вероятность успеха героя матча 1/8 финала Португалия — Швейцария Гонсалу Рамуша, сделавшего хет-трик — 26.00. На голландца Коди Гакпо дают коэффициент 30.00.



Лидер сборной Англии Гарри Кейн пока что забил только один мяч, но на него предлагают коэффициент 40.00. Это столько же, сколько и на его партнёра по команде Маркуса Рашфорда, который уже успел отличиться трижды. Шансы Криштиану Роналду, в активе которого один гол, аналитики оценили коэффициентом 50.00.

Экспресс с коэффициентом 3.85.



Криштиану Роналду хочет остаться в Европе и выступать за клуб из Лиги чемпионов.



В сборной Франции хотят, чтобы Дешам остался главным тренером.



Пикфорд – единственный вратарь чемпионата мира с тремя сухими матчами.