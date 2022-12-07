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«Авангард» — «Ак Барс»: когда матч КХЛ, где смотреть, во сколько начало, прогноз

«Авангард» — «Ак Барс»: когда матч КХЛ, где смотреть, во сколько начало, прогноз
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8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс». Начало – в 16:30 мск. В прямом эфире эту игру покажет телеканал «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Шансы казанцев оцениваются аналитиками в 3.30. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.70.

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Ак Барс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.20. На то, что первый гол матча забьют хозяева, коэффициент 1.69. Вероятность того, что обе команды забьют, эксперты оценили коэффициентом 1.12.

Экспресс с коэффициентом 3.85.

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