Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Динамо»: эксперты назвали шансы команд в дерби КХЛ

«Спартак» — «Динамо»: эксперты назвали шансы команд в дерби КХЛ
Комментарии

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо». Начало – в 19:30 мск. В прямом эфире эту игру покажет телеканал KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Шансы динамовцев оцениваются аналитиками в 2.90. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.50.

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.95. Коэффициент на то, что первый гол матча забьют хозяева — 1.78. Вероятность того, что обе команды забьют, эксперты оценили коэффициентом 1.15.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

«Ак Барс» ищет варианты обмена нападающего Бурмистрова.

Макдэвид: достижения Овечкина в НХЛ — это удивительный подвиг.

Щитов: Третьяк не делает ничего для развития российского хоккея.

«Спартак» — «Динамо» М. Гришин создан для этой работы «Спартак» — «Динамо» М. Гришин создан для этой работы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022