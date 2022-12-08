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ЦСКА — «Торпедо»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт

ЦСКА — «Торпедо»: результат матча КХЛ, кто победил, как сыграли, какой счёт
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На шестой минуте Семён Панкратов с передачи Дмитрия Алексеева вывел армейцев вперёд. На 31-й минуте Игорь Ларионов, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Максим Федотов и Николай Коваленко. На 35-й минуте Константин Окулов во второй раз вывел московскую команду вперёд. На 45-й минуте Николай Коваленко реализовал двойное большинство и сравнял счёт — 2:2. На 59-й минуте Кирилл Воронин с передачи Игоря Ларионова забросил третью шайбу в ворота армейцев. На последней минуте Коваленко оформил дубль, забив в пустые ворота.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

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