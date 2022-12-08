«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев».



Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.41.



«Результат предстоящего матча был бы куда более предсказуем, одолей сибиряки в предыдущем туре челябинский «Трактор». Но «Сибирь» проиграла, причём проиграла дома, и это смещает прогноз в сторону «Салавата».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Понятно, что у «Сибири» такой состав, который позволяет ей держать ее нынешние результаты, только играя практически каждый матч «на разрыв аорты», а уж с лидерами — и за пределами этого разрыва. Понятно, что играть так все время не может ни одна команда, поэтому провалы разной глубины неизбежны. Тем не менее даже после поражения от челябинцев «Сибирь» продолжает замыкать первую тройку Восточной конференции, находясь выше даже «Салавата». Всего в сезоне «Сибирь» набирает 62,2 процента очков и представляет из себя очень домашнюю команду, поскольку в родных стенах этот показатель доходит до 71,1 процента.



Нельзя сказать, что у «Салавата» все в порядке, там до порядка, который был в конце октября, как до китайской границы на четвереньках. Но нельзя не заметить, что динамика движения «юлаевцев» по сезону положительная. Пока еще они выигрывают через раз, но в числе их последних жертв есть и тот же самый «Трактор», и совсем нехилый «Автомобилист», и теперь еще «Авангард». В сезоне «Салават» набирает почти столько же, сколько и «Сибирь» — 61,8 процента очков, причем на выезде показатель даже лучше среднего – 65,8 процента.



Наконец, не будем забывать, что прошлый сезон для «Сибири» завершился поражением в пяти матчах на первом этапе плей-офф как раз от «Салавата». А в этом сезоне соперники уже встречались в Уфе, и «Сибирь» вытащила этот матч на морально-волевых со счетом 2:1.



Суммируя все вышенаписанное, прогнозирую весьма низовой матч с тоталом, не превышающим 6,5, в котором хозяева наберут минимум одно очко, то есть не проиграют уфимцам в основное время», — сказал Лебедев.



Экспресс с коэффициентом 13.78.



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