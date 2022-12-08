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«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 1.40.

«Спартак» и «Динамо» будут играть между собой два раза подряд. Но поскольку между этими двумя матчами проляжет первая в нынешнем чемпионате пауза шириной в 11 дней, то во втором матче будут уже совсем другие команды. Ибо за 11 дней можно много чего обрести, а много чего потерять, особенно игровой тонус.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что делить статистику противостояния двух московских команд на домашнюю и гостевую по меньшей мере бессмысленно. А раз в турнирной таблице они идут рядышком, то и объективные статистические показатели у них далеко друг от друга не ушли. Обе команды выдержали в предыдущем туре сверхтяжелые матчи, обе в итоге уступили. Обе в последнее время забивают немного, да и пропускают тоже не слишком.

В общем, все говорит за низкий тотал и ничью в основное время. Кроме одного: матч-то будет последним перед паузой. Значит, силы беречь не нужно и можно выложиться до донышка.

Поэтому выхожу на такой прогноз. Средний по количеству заброшенных шайб матч с тоталом ниже 7,5. По итогам этого матча «Спартак» наберет минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 13.78.

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«Спартак» — «Динамо» М. Гришин создан для этой работы «Спартак» — «Динамо» М. Гришин создан для этой работы
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