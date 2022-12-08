«Авангард» — «Ак Барс»: ставка Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.64.
«Авангард» проиграл в последнем матче на своём поле «Салавату Юлаеву». Казалось, что омичи могут и выиграть, но соперник очень грамотно сыграл в защите. «Авангард» под таким прессом просто растерялся. Сможет ли «Ак Барс» устроить такое же?
Лучшие прогнозы на сегодня.
Недавно «Ак Барс» проиграл «Барысу». Даже смена Знарка ничего не принесла команде. Казанцы играют неубедительно и на полуспущенных шинах едут к паузе в чемпионате. Спрогнозирую здесь победу «Авангарда» даже в дополнительное время. «Авангард» не должен проигрывать второй раз подряд дома», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 13.78.
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