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«Спартак» — «Динамо» М: ставка Павла Лысенкова на игру КХЛ

«Спартак» — «Динамо» М: ставка Павла Лысенкова на игру КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» М.

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.71.

«Фартовый Игорь Гришин. В последнем матче «Спартак» уступил «Локомотиву», но в последнее время Гришин сумел достать из игроков их удаль и заставить играть воодушевленно, а не зажато, как было ранее. «Спартак» действительно расцвел при этом рыжеволосом наставнике.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Динамо» есть прилично проблем. Команда строго играет в обороне, не блещет в атаке. Я прогнозирую, что атака «Спартака» перевесит оборону «Динамо», поэтому возьму победу «Спартака» в матче даже с учетом дополнительного времени», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 13.78.

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