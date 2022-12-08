«Спартак» — «Динамо» М: ставка Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» М.
Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.71.
«Фартовый Игорь Гришин. В последнем матче «Спартак» уступил «Локомотиву», но в последнее время Гришин сумел достать из игроков их удаль и заставить играть воодушевленно, а не зажато, как было ранее. «Спартак» действительно расцвел при этом рыжеволосом наставнике.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У «Динамо» есть прилично проблем. Команда строго играет в обороне, не блещет в атаке. Я прогнозирую, что атака «Спартака» перевесит оборону «Динамо», поэтому возьму победу «Спартака» в матче даже с учетом дополнительного времени», — сказал Лысенков.
Экспресс с коэффициентом 13.78.
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