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«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Артёма Батрака на игру КХЛ в Омске 8 декабря

«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Артёма Батрака на игру КХЛ в Омске 8 декабря
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Экс-хоккеист, обладатель Кубка Харламова Артем Батрак сделал ставку на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Ак Барс».

Ставка: индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.80.

«Пытался найти интересный кэф на матч «Авангард» — «Ак Барс», но всё настолько странно, и веры нет в первую очередь в казанский клуб. «Ак Барс» поменял главного тренера, но ничего, по сути, не изменилось. Рулит Бабенко, а помогает ему Билялетдинов. Если бы было наоборот, то было бы всё понятно и чётко, а так пока всё очень странно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Решил в выборе ставки плясать от «Авангарда». Буше подписан, настроение у него улучшилось, команда в последних матчах забивает. «Авангард» почти всегда забрасывает три шайбы минимум, поэтому и такой вариант ставки стоит присмотреть — тотал «Авангарда» больше 2.5 шайбы.

У «Авангарда» сейчас домашняя серия, силёнок полно, плюс это последний матч омичей до паузы в чемпионате. Всё идёт к тому, что «Авангард» своё забьёт. Не знаю, каким будет «Ак Барс», — сказал Батрак.

Экспресс с коэффициентом 13.78.

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