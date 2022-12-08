Прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина с коэффициентом 7.90

Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.
Ставка: победа Нидерландов 1:0 за 7.90.
Две предыдущие встречи между Нидерландами и Аргентиной состоялись в XXI веке и завершились без забитых голов. В матчах 2006 и 2014 года за Аргентину играл Лионель Месси, который и поныне является главной надеждой сборной. Через него строится вся игра в нападении, но это нарушает баланс в обороне.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Аргентина на текущем турнире выдаёт отдельные качественные отрезки. Такие как первый тайм с Саудовской Аравией или второй тайм с Мексикой. Но чтобы добиться успеха в матче с хорошо организованной и тактически выученной сборной Нидерландов, сохранять концентрацию нужно всю встречу. А у аргентинцев есть банальные проблемы даже в точности передач. Оранжевые могут наказать их за любую из-за их многочисленных ошибок, которые они допускают каждый матч на ровном месте.
Одного гола нидерландцам будет достаточно. После этого можно сесть в ещё более глухую оборону. Бывший напарник Месси по «Барселоне» Френки де Йонг уже анонсировал, что сдерживать аргентинца они будут всей командой. Луи ван Гал, который умело подстраивает игру оранжевых под любого соперника, придумает, как это сделать и вновь не дать Месси забить в ворота Андриса Нопперта.
Поставить на счёт 1:0 в пользу Нидерландов можно с коэффициентом 7.90. Более осторожная ставка – тотал меньше 1.5 мяча. Это подстраховка на случай, если матч двух команд, которые предпочли бы сыграть вторым номером, неспешно докатится до дополнительного времени, как это было в двух предыдущих встречах этих команд.
Экспресс с коэффициентом 13.78.
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