Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» – «Виннипег».



Ставка: ТБ 6.5 за 2.29.



Удивительно, но в данной встрече эксперты не берутся называть очевидного фаворита, хотя по качеству игры и результатам «Виннипег» сейчас очевидно впереди своего соперника. С первого месяца этого сезона у канадского клуба не было серьёзных спадов, и уже длительный отрезок времени он не проигрывает больше одного матча подряд. В шести последних играх гости не смогли совладать лишь с «Коламбусом» (1:4), но тот матч едва ли может служить примером.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Гораздо важнее, что «Виннипег» продолжает демонстрировать чудеса в нападении, ведь за время победной серии он ни разу не забивал менее пяти шайб. Впрочем, это вовсе не значит, что у команды нет проблем, так как она часто теряется на выезде, где потерпела пять из шести своих поражений. И лишь в одном из них гости пропустили менее трёх шайб. Это всё даёт относительно неплохие шансы «Сент-Луису», который в прошлом матче обыграл «Айлендерс» (7:4) и смог добавить себе немного уверенности. Эта победа стала для «блюзменов» первой за пять встреч, но практически никак не поспособствовала прогрессу.



«Сент-Луис» ужасно играет в обороне, в восьми играх подряд пропуская не менее четырёх шайб, и вынужден бросать все силы на атакующее давление. Но и здесь есть проблема, ведь мощную связку Тарасенко и Бучневича пришлось разбить из-за травмы второго. Этот матч должен подарить результативный сценарий развития событий. Возьмём тотал больше 6.5 шайбы за 2.19.



Экспресс с коэффициентом 13.78.



Костин оформил хет-трик Горди Хоу.



Овечкину покорилось уникальное достижение Горди Хоу и Теэму Селянне.



Ерёменко: сейчас такое поколение: чуть-чуть больно — сразу уходят в сторону.