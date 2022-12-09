Англия — Франция: прогноз и ставка на матч ЧМ-2022, где покажут в прямом эфире

10 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/4 финала встретятся сборные Англии и Франции. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире на территории России эту встречу покажет телеканал «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты считают фаворитами французов: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 2.45. Шансы англичан оценили коэффициентом 3.10, а ничья идёт за 3.40.



Букмекеры считают, что матч Англия — Франция не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.10, а ТМ 2.5 идёт за 1.81.



Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 1.86. Гол Англии оценивают в 1.40, а на то, что отличится сборная Франции, можно поставить за 1.29.

Экспресс с коэффициентом 5.49.



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