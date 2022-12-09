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«Авангард» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

«Авангард» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли
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В Омске в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» играл на своём льду с «Ак Барсом». Победу в овертайме со счётом 3:2 (2:0, 2:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Иван Телегин с передач Арсения Грицюка и Сергея Толчинского. Через 10 минут преимущество хозяев удвоил Арсений Грицюк с передач Семёна Чистякова и Сергея Толчинского.

На 11-й минуте второго периода Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва сократил отставание в счёте. На 17-й минуте того же периода Никита Дыняк восстановил равенство в счёте с передачи Ильи Сафонова.

В овертайме точный бросок Дмитрия Юдина принёс победу казанцам.

Экспресс с коэффициентом 5.49.

Бабенко: с Билялетдиновым находимся на одной волне.

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