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Хорватия — Бразилия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2022

Хорватия — Бразилия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2022
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия — Бразилия в 1/4 финала чемпионата мира – 2022.

Ставка: победа Бразилии всухую за 2.13.

«Четвертьфинал – это, пожалуй, самый сок. Топовые сборные играют друг против друга, и предсказать исход матча чрезвычайно сложно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бразилия выдала великолепный первый тайм в игре с корейцами. Хорваты с трудом пробились в четвертьфинал и уже добились для себя неплохого результата. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Бразилия сошла с дистанции и оступилась в матче с Хорватией.

Если Бразилия будет играть на тех скоростях и на том взаимопонимании, как в матче со сборной Южной Кореи, то хорватам не сдюжить. Хорватская команда постарела, ей сложнее подстраиваться под современный темп. Линия обороны не очень надёжная, а линия атаки неяркая. Нет нападающего, который смог бы решить в одиночку судьбу матча.

Думаю, что у Бразилии не должно возникнуть проблем. Я бы хотел, чтобы в этой паре обошлось без сенсаций. Бразилия выиграет и не пропустит», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 8.39.

Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.

Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.

Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.

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