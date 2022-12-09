Хорватия — Бразилия: ставка Виктора Гусева на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия.
Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 2.06.
«Бразилия практически неуязвима на этом чемпионате. В атаке вечный Неймар и новый герой Ришарлисон. Защита тоже очень хорошая. В первых двух матчах не только не пропустили, но и не допустили ни одного удара в створ ворот. Пропустили от камерунцев, но там вышел второй состав. Да, пропустили от Южной Кореи, но к тому моменту уже вели в счёте 4:0. Если даже защита допустит ошибку, то есть потрясающий вратарь Алисон.
Лучшие прогнозы на сегодня.
Не очень понятно, что должно случиться, чтобы Хорватия не только прошла дальше, но и забила хотя бы один мяч. Однако это не мальчики для битья, а серебряные призёры прошлого чемпионата мира. У них есть опыт, но игроки стали старше. В личных встречах Бразилия победила трижды в трёх последних матчах. В этих встречах бразильцы пропустили только один мяч.
Хорватам придется ждать чуда. Может быть, выше головы прыгнет Модрич, но у бразильцев очень большой запас прочности. Не вижу шансов для хорватов в этом противостоянии», — добавил Гусев.
Экспресс с коэффициентом 8.39.
Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.
Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.
Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.
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