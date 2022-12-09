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Хорватия — Бразилия: ставка Виктора Гусева на матч 1/4 финала ЧМ-2022

Хорватия — Бразилия: ставка Виктора Гусева на матч 1/4 финала ЧМ-2022
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Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 2.06.

«Бразилия практически неуязвима на этом чемпионате. В атаке вечный Неймар и новый герой Ришарлисон. Защита тоже очень хорошая. В первых двух матчах не только не пропустили, но и не допустили ни одного удара в створ ворот. Пропустили от камерунцев, но там вышел второй состав. Да, пропустили от Южной Кореи, но к тому моменту уже вели в счёте 4:0. Если даже защита допустит ошибку, то есть потрясающий вратарь Алисон.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не очень понятно, что должно случиться, чтобы Хорватия не только прошла дальше, но и забила хотя бы один мяч. Однако это не мальчики для битья, а серебряные призёры прошлого чемпионата мира. У них есть опыт, но игроки стали старше. В личных встречах Бразилия победила трижды в трёх последних матчах. В этих встречах бразильцы пропустили только один мяч.

Хорватам придется ждать чуда. Может быть, выше головы прыгнет Модрич, но у бразильцев очень большой запас прочности. Не вижу шансов для хорватов в этом противостоянии», — добавил Гусев.

Экспресс с коэффициентом 8.39.

Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.

Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.

Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.

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