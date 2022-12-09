Хорватия — Бразилия: ставка Романа Павлюченко на четвертьфинал ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Бразилия.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1.5) за 2.03.



«Сборная Хорватии имела немалые сложности с проходом в четвертьфинал и потратила много сил и энергии на схватку с Японией, которую удалось обыграть лишь в серии послематчевых пенальти. Этот фактор вполне может сказаться на тонусе футболистов при таком интенсивном темпе, в котором им приходится выступать на турнире. Да и противник в этом раунде у «шашечных», на мой взгляд, самый неприятный из всех, кто мог подобраться на данной стадии.



Лучшие прогнозы на сегодня.



Что касается Бразилии, то команда выглядит очень легко и непринуждённо в своих действиях и с лёгкостью расправляется с оппонентами. В атаке у коллектива всё в полном порядке, да и в остальных линиях нет проблемных мест. Бразильцы стали очень сильны в командных действиях, и остановить их мощный поход за очередным титулом будет чрезвычайно непросто для любого соперника.



На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги и сенсации здесь не случится. Хорваты вряд ли успели полностью восстановиться после прошлой игры, да и в лучших своих кондициях уступали бы столь грозному оппоненту. Я считаю, что Бразилия не испытает особых сложностей с проходом в полуфинал и спокойно расправится с соперником», — сказал Павлюченко.



Экспресс с коэффициентом 8.39.



Маркус Рашфорд: верю, что Англия может выиграть чемпионат мира.



Лука Модрич: Бразилия — фаворит, но Хорватия оставит все силы на поле.



Луи ван Гал: для Нидерландов чемпионат мира начинается сейчас.